Ersten Porno mit neun Jahren gesehen

Der Journalist Carsten Binsack sagt, dass er bei seiner Recherche ähnliche Beobachtungen gemacht hat. In seiner Doku spreche ein Mädchen davon, dass sie mit neun oder zehn Jahren schon solche Videos im Netz geschaut hat. Auch einen Sexualtherapeuten hat Binsack für seinen Film getroffen. Dieser habe gefordert, die Kinder müssten darauf vorbereitet werden, was ihnen im Netz alles begegnen kann.

Fast die Hälfte der befragten 14- bis 20-Jährigen gibt in einer Studie an, schon Hardcore-Pornos gesehen zu haben. Die 14- und 15-Jährigen, die bereits Kontakt mit Internet-Pornos hatten, waren beim Erstkontakt im Durchschnitt 12,7 Jahre alt.

"Der Sexualtherapeut sagt, dass man mit den Kindern darüber reden muss. Am besten bevor sie auf sowas stoßen."

Die Hälfte der Jugendlichen, die Pornos schauen, würden gezielt danach suchen, die anderen 50 Prozent kämen zufällig auf entsprechende Seiten, sagt Binsack in Bezug auf die genannte Studie. Über Spätfolgen könne er nichts Genaues sagen, aber die Kinder und die Jugendlichen würde in ihren sexuellen Vorlieben durch die Filme und Bilder früh geprägt und sie würden solche Dinge sehen, bevor sie sie selbst erleben, so Binsack.

Eine Pädagogin habe ihm auch gesagt, manche Mädchen kämen zu ihr und würden fragen, ob sie denn beim ersten Mal schon Anal- und Oralverkehr haben müssten.