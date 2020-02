Veränderte Zellen können durch gesunde ersetzt werden

Bei Raucherinnen und Rauchern gibt es in den Zellen deutlich mehr Mutationen, nämlich pro Zelle 1000 bis 10.000 Veränderungen. Bei Rauchern gibt es auch ein wesentlich höheres Risiko für Zellveränderungen, die Tumorzellen wachsen lassen können. So erklärt sich auch das höhere Risiko für Lungenkrebs bei Raucherinnen und Rauchern.

Diesen Personen wurde Lungengewebe entnommen. Als Versuchspersonen kamen nur Leute infrage, bei denen aus medizinischen Gründen eine sogenannte Bronchoskopie, also eine Lungenspiegelung, durchgeführt werden musste. Zusätzlich lagen den Forschenden Proben von Kindern vor, von Menschen, die nie geraucht haben, von Rauchern und von Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört haben. Und all diese Zellen haben sie dann sehr genau untersucht.

Ob sich die Lunge eines Ex-Rauchers komplett wieder erholen kann, konnte das Forschungsteam nicht herausfinden, weil die Untersuchung nicht darauf angelegt war. Die Wissenschaftler haben nur Zellen untersucht und das auch nur bei wenigen Menschen, weil die Studie so aufwendig war. Insgesamt hatten sie 16 Testpersonen.

Wenn jemand mit dem Rauchen aufhört, brauchen die Zellen eine Weile, um sich zu erholen. Aber diese Studie zeigt ebenso wie Vorläuferstudien, dass das Risiko für Lungenkrebs nach dem Ausstieg zumindest sinkt. Abgesehen vom Krebsrisiko birgt Rauchen zudem ein Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Dazu wurden vergangenes Jahr in einer US-amerikanischen Studie 9000 Menschen untersucht. Die Forschenden stellten fest: Wenn jemand viel raucht und dann aufhört, geht das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten in den ersten fünf Nichtraucherjahren um 40 Prozent zurück. Nach 10 bis 15 Jahren ist es dann zum Teil so niedrig wie bei jemandem, der nie geraucht hat.

Es ist nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören

Eine australische Studie mit 190.000 Teilnehmenden hat zudem gezeigt: Wer mit dem Rauchen aufhört, bevor er oder sie 45 Jahre alt ist, kann die Risiken, die durch das Rauchen entstehen, um 90 Prozent reduzieren. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, plötzlich kein Risiko mehr für Lungenkrebs haben. Aber es ist nicht mehr so hoch wie bei aktiven Rauchern.