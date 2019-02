Die WLAN-Glühbirnen werden genauso wie herkömmliche Glühbirnen einfach in die Fassung geschraubt. Mit dem Unterschied, dass in den Smart Lights ein WLAN-Chip verbaut ist. Über können - je nach Modell - zum Beispiel Helligkeit oder Farbtemperatur mit passenden Apps gesteuert werden oder eben über Sprachassistenten wie Alexa oder Siri.

Passwort wird unverschlüsselt gespeichert

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Oder es ist ein erster Schritt, um sich grundsätzlich Zugang zum System zu verschaffen. Denn über das WLAN werden in einem Smart Home ja nicht nur die Lichtverhältnisse gesteuert, sondern auch zum Beispiel Rollläden, die Heizung oder die Schließanlage des Hauses. Das könnte für Erpressungen genutzt werden. So ähnlich, wie es auch schon gemacht wird, wenn sich jemand Zugang zu einem Computer verschafft. Das trifft ja auch Privatleute.

Risiko heißt erst mal: Mit den richtigen technischen Skills ist es grundsätzlich möglich, an das unverschlüsselte WLAN-Passwort ranzukommen. In den meisten Fällen passiert da wahrscheinlich nichts, vermutet Konstantin Köhler. Im schlimmsten Fall ergaunert aber doch jemand das WLAN-Passwort und nutzt diesen Zugang zum Beispiel, um sich ins Dark Net einzuwählen und dort illegalen Geschäften nachzugehen.

IT-Sicherheit ist wenig lukrativ

Im Prinzip sind an dieser Stelle die Unternehmen gefordert, für mehr Sicherheit zu sorgen. Die haben aber gar nicht so sonderlich viel Interesse daran. Denn Alltagsgegenstände wie eben eine Glühbirne kosten in der smarten Version zwischen 15 bis 20 Euro. Sich über IT-Sicherheit Gedanken zu machen, ist kostspielig, weil dafür Entwickler bezahlt werden müssen und zum Beispiel auch regelmäßig Updates geliefert werden müssen. Das würde die Smart Lights aber teurer machen. Gerade in der Elektro-Branche herrscht aber ein harter Preiskampf, erklärt Linus Neumann vom Chaos Computer Club anlässlich der IFA 2018 dem Online-Magazin Futurezone: