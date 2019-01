Was haben Facebook, Whatsapp und Instagram gemeinsam? Richtig, sie haben alle den gleichen Chef: Mark Zuckerberg. Denn alle drei sozialen Netzwerke gehören zum Facebook-Konzern. Da wäre es doch praktisch, die Plattformen so zusammenzulegen, dass der Nutzer mit nur einem Konto bei einem der drei Netzwerke alle drei Dienste nutzen kann. Und genau das hat Facebook vor. Das zumindest berichtet die New York Times unter Berufung auf Aussagen von vier anonymen Quellen.

Unter anderem geht es darum, dass die Nutzer aller drei Dienste per Instant Messenger miteinander kommunizieren können. Das ist zwar eine große Veränderung, aber keine Überraschung, sagt Netzreporter Konstantin Köhler. Und teilweise sei so eine Verknüpfung auch schon umgesetzt. So gibt Whatsapp beispielsweise Handynummern an Facebook weiter.