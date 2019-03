Es ist Anfang März und es gibt schon den ersten Spargel aus Deutschland. Bodenheizung macht es möglich. Das heißt unter Feldern werden Rohre verlegt, durch die warmes Wasser fließt und den Boden heizt. Der Spargel wächst, hat aber natürlich auch einen stolzen Preis. Das Kilo kostet derzeit rund 19 Euro. Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer sagt, so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es doch gar nicht.

Simon Schumacher sagt, es sei nicht so kritisch wie es auf den ersten Blick wirke. Fossile Energien – also Öl oder Gas seien viel zu teuer, um damit Felder zu heizen, stattdessen würden die Bauern ihre Heizanlagen an Biogasanlagen anschließen oder die Abwärme von Kraftwerken nutzen.