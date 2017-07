Durch die Sonnencreme, die wir vor dem Schwimmen auftragen, geraten UV-Filter in die Meere. UV-Filter bestehen oft aus organischen Verbindungen auf Basis von Kohlenstoff. Die wurden bereits an vielen Orten im Wasser nachgewiesen: im Roten Meer, am Great Barrier Reef, in der Karibik und auch in Deutschland - im Ostseebad Warnemünde.

Diese UV-Filter führen dazu, dass Korallen ausbleichen und absterben können. Und sie stören auch das Wachstum von Phytoplankton, mikroskopischen Algen, die ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette in den Meeren sind.

Chemikalien wirken wie Hormone

In Sonnencremes sind zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Benzophenon oder Octocrylen enthalten. Diese Chemikalien sind problematisch, weil sie zum Teil ähnlich wirken wie Hormone. Das bedeutet, sie können den Stoffwechsel von Organismen durcheinanderbringen. Und auch Veränderungen in der DNA von Korallen verursachen. Ob sie bei anderen Organismen die gleiche Wirkung haben können, ist bisher noch nicht genau erforscht.

Inhaltsstoff gilt als potenziell krebserregend

Benzophenon wurde außerdem auch von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als potenziell krebserregend eingestuft. Produkte mit diesem Stoff sind aber trotzdem noch im Handel zugelassen.