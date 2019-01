Die Vögel sind auf keinen Fall verrückt geworden: Es ist total normal, dass wir im Januar schon lauten Vogelgesang hören, sagt Lars Lachmann vom Naturschutzbund NABU. Denn sobald die Tage länger werden, fangen die Vögel an zu singen.

In milden Winter oder auch mit zunehmendem Klimawandel fangen die Vögel schon ein bisschen früher an zu singen, erklärt der Vogelexperte. Denn die Zugvögel kommen immer früher zurück und singen daher früher. Aber der Januar sei immer schon ganz normale Vogelgesangszeit. Das habe in dem Fall nichts mit Klimawandel oder warmen Temperaturen im Dezember zu tun.