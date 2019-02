Jahrelang wurde darauf hingefiebert, eine Revolution soll er werden: der neue Mobilfunk-Standard 5G. Bald soll es so weit sein. Beim diesjährigen World Mobile Congress in Barcelona jedenfalls dreht sich schon alles um den superschnellen Datenfunk. Die meisten Geräte, die vorgestellt werden, haben den Standard bereits, berichtet unser Korrespondent Alexander Nieschwitz. Der Haken dabei allerdings: Das nützt uns leider gar nichts!

Mobilfunk-Standard 5G: Superschnell aber noch weit weg

Wenn 5G dann aber mal kommt, wird es aber richtig flott: 100 Mal schneller als 4G soll die Übertragung dann sein, erklärt Alexander. Heißt zum Beispiel: Eine Folge unserer Lieblingsserie runterzuladen würde gerade mal etwa eine Sekunde dauern. Bisher sei der 5G-Ausbau auch noch im Zeitplan, sagt unser Korrespondent. Die Versteigerung der 5G-Frequenzen am 19. März 2019 soll wie geplant stattfinden - Ungeachtet auch der aktuellen Diskussion um die Frage, ob zum 5G-Ausbau in Deutschland die Technik des chinesischen Anbieters Huawei eingesetzt werden soll. Skeptiker befürchten nämlich, sie könne zu Überwachungszwecken und Industriespionage eingesetzt werden.

Der Pressesprecher von Huawei sagte beim World Mobile Congress dazu, dass das US-Propaganda sei und nicht stimme. Gleichzeitig, so Alexander, sieht das chinesische Gesetz aber vor, dass chinesische Firmen im Ausnahmefall alles, was sie wissen, mit ihrer Regierung teilen müssen.

Neuheit Falthandy: Schlechtes Format, viel zu teuer

So richtig begeistert ist unser Korrespondent allerdings nicht. Das Display ist dann nämlich quadratisch – und für Videos damit gar nicht geeignet. Entweder man hat große Balken auf dem Bildschirm oder muss so reinzoomen, dass das Bild abgeschnitten wird. Für Videos taugt das gar nicht, findet er.

Mobilfunk-Trend: Smartphones könnten billiger werden

Aber in Sachen Geld gibt es auch Gutes zu vermelden, berichtet Alexander Nieschwitz vom World Mobile Congress. Die große Überraschung für ihn: Smartphones könnten bald billiger werden. Denn immer mehr chinesische Hersteller drängen nach Europa. Ihre Geräte bieten Funktionen die wir sonst nur von Top-Smartphones kennen. Der Hersteller Xiomi zum Beispiel will in den nächsten Monaten das MI 9 herausbringen, das zum Beispiel einen Fingerprint-Sensor im Display hat. Das Gerät soll etwa halb so viel kosten wie Smartphones namhafter Hersteller mit der gleichen Technik. Wenn sich der Trend fortsetzt, so Alexander, dann könnte der Trend in Richtung günstigere Smartphones gehen.