Wollen wir den neuen Mobilfunkstandard 5G? Ja! Schnell? Ja! Aber zu welchem Preis? Der chinesische Anbieter Huawei unterbietet, was die Kosten angeht, zumindest alle anderen Mitbewerber. Trotzdem überlegt unter anderem Deutschland auf Huawei zu verzichten. Grund ist die Sorge, dass Huawei uns ausspionieren könnte. Geheimdienste werfen dem Unternehmen vor, Verbindungen zur chinesischen Regierung zu haben und vermuten in der Technologie Hintertüren für Spione, mit dem Ziel, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu kommen.