Der Vergleich mit der Zigarette ist schräg

Woher kommen die Grenzwerte?

Vor etwa 20 Jahren habe die EU beschlossen, dass sie etwas für die Gesundheit der Menschen tun wolle, und habe deswegen überlegt, wie man Grenzwerte berechnen könne. Weder die einzelnen Mitgliedsstaaten noch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe damals Daten gehabt. Also habe man auf sehr alte Daten zurückgegriffen. Die stammen aus den 70er Jahren und aus den USA, so Lieven: "Da hat man sich Gasheizungen angeguckt, die in verschiedenen Häusern eingebaut waren und da hat man gesagt: 'Ja ungefähr bei diesem Wert gab es gesundheitliche Gefahren.'" Diese Daten wurden übernommen. Eine richtige Grundlage für die aktuellen Werte gebe es nicht. Es sei aber sinnvoll auf Nummer sicher zu gehen und einen niedrigen Grenzwert anzusetzen, damit auch wirklich niemand geschädigt werde.