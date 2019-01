Lungenärzte sind uneins über die Gesundheitsgefahren durch Feinstaub und Stickstoffdioxid: Eine kleine Gruppe an Medizinern äußert Zweifel an der wissenschaftlichen Methodik bei der Festlegung der Grenzwerte. Sie fordern nun eine Neubewertung der Fachstudien. Umweltredakteur Werner Eckert ordnet die Position für uns ein.

Viele Studien, die sich mit den Gefahren durch Luftverschmutzung beschäftigen, hätten große Schwächen, so ein Argument der Kritiker. Außerdem seien Daten in der Vergangenheit einseitig kritisiert worden. Die Gruppe der Kritiker fordert jetzt, die relevanten Untersuchungen neu auszuwerten, da es derzeit keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte bei Stickoxiden und Feinstaub gebe. Andere Faktoren, wie zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum oder mangelnde Bewegung hätten viel stärkere Auswirkungen auf Gesundheit und Lebenserwartung. Werner Eckert, Umweltredakteur beim SWR, findet diese Argumentation nicht überzeugend, bestätigt aber dennoch, dass es in der Tat schwierig sei, die Ergebnisse bisheriger Studien ganz klar in Ursache und Wirkung aufzuteilen.