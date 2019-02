Die Freiwillige Feuerwehr in Grömitz, einem Städtchen an der Ostsee, könnte bald zur Zwangs-Feuerwehr werden. Grömitz hat, wie viele andere Städte in Deutschland, Probleme, Nachwuchs für die Feuerwehr zu finden.

Die Idee: Bürger von Grömitz sollen per Zwang zur Mitarbeit bei der Freiwilligen (nicht Berufs-) Feuerwehr verpflichtet werden. Das Brandschutzgesetz in Verbindung mit gemeindlichen Satzungen erlaubt diese Vorgehensweise.