In Deutschland gibt es eine heimische Schildkrötenart: Die Europäische Sumpfschildkröte.

Sie ist bei uns vom Aussterben bedroht. Deswegen gibt es unter anderem in Brandenburg ein Projekt zur Rettung der Art. Im Norden von Brandenburg, im Rhinluch, steht eine Aufzuchtstation für die Art. Dort leben etwa 120 Schildkröten. Eigentlich wollen Naturschützende jedes Jahr 50 Tiere in Sumpflandschaften der Region auswildern. Doch aktuell sieht es nicht so gut für die Sumpfschildkröten aus.

Nach drei heißen Sommern in Folge sind viele Sümpfe ausgetrocknet. Außerdem machen eingeschleppte Waschbären und Marderhunde Jagd auf die Schildkröten. Naturschützer finden deswegen offenbar oft Tiere, denen Gliedmaßen abgebissen wurden.

Weitere Auswilderungsprojekte für Europäische Sumpfschildkröten gibt es unter anderem auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Schildkröten, die man in Parks oft an Teichen sieht, sind ausgesetzte Schmuckschildkröten.