Physikerinnen und Physiker des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung arbeiten gerade an Hydrovoltaik - sie wollen aus Regen Energie gewinnen. Bisher klappt das schon im theoretischen Modell, das sie in der Fachzeitung Soft Matter vorstellen.

Demnach haben Wassertropfen einen nutzbaren Reibungseffekt: Fällt Regen zum Beispiel auf ein Dach und rollt runter, erzeugt er eine Ladungsspur. Die Tropfen sammeln die umgekehrte Ladung. Die Forschenden wollen jetzt eine Oberfläche entwickeln, die den Aufladungseffekt nutzen kann. Sie hoffen, so wenigstens kleinere Mengen an Strom erzeugen zu können - was zum Beispiel in einsamen, regnerischen Gegenden genutzt werden könnte, wo es sonst keine Elektrizität gibt.

Einen anderen Ansatz verfolgen Forschende Aus Hongkong. Sie wollen vor allem die Aufprall-Energie der Regentropfen nutzen, um Strom zu erzeugen.