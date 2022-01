In Filmen ist es ab und zu zu sehen: Menschen sterben mitten im Sex an plötzlichem Herztod.

Ein Kardiologie-Team aus London hat untersucht, ob so ein plötzlicher Herztod tatsächlich oft beim Sex passiert oder nicht. Die Forschenden schauten sich fast 7000 Autopsie-Berichte an, von Männern und Frauen, die an plötzlichem Herztod gestorben waren. Nur bei 17 Fällen, also 0,2 Prozent, stand der Tod in einem zeitlichen Zusammenhang mit Sex. Die Forschenden sagen, selbst mit Herz-Vorerkrankungen sei Sterben beim Geschlechtsverkehr - vor allem bei Menschen unter 50 - sehr unwahrscheinlich.

Eine nicht an der Studie beteiligte Kardiologin sagte Medien, es gebe viele Dinge, die mehr Energie verbrauchten und deshalb für Herzpatientinnen und -patienten kritischer seien als Sex. Man solle sich eher Sorgen beim Treppenhochsteigen machen.