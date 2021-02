In der wiederentdeckten Stadt Pompeji in Süditalien graben Forschende immer wieder spektakuläre Funde aus der Antike aus.

Jetzt hat ein Archäologie-Team einen Wagen entdeckt : Er ist aus Eisen, hat vier Räder und ist fast komplett erhalten. Die Forschenden sagen, dass der Wagen etwas Besonderes ist: Denn es wurden zwar schon Fahrzeuge in Pompeji gefunden, das waren aber einfache Arbeits- und Transportgeräte. In diesem Fall handelt es sich aber um einen Triumphwagen, den die römische Elite nach bisherigen Erkenntnissen bei feierlichen Zeremonien verwendet hat. Dementsprechend ist das Gefährt reich dekoriert. Die Abbildungen aus Zinn und Bronze zeigen Menschen in erotischen Szenen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Erst vor wenigen Monaten hatten Forschende in Pompeji einen antiken Schnellimbiss freigelegt. Mit dabei waren eine reich bemalte Theke sowie Behältnisse, in denen Essensreste und Tierknochen gefunden wurden - etwa von Enten, Schweinen, Ziegen sowie Reste von Fischen und Weinbergschnecken. Die Funde geben der Wissenschaft mehr Einsichten in das Leben im alten Rom.

Pompeji liegt am Fuße des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus wurde die Stadt unter Lava begraben, Teile wurden so konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Jetzt ist es eine Ausgrabungsstätte und beliebte Sehenswürdigkeit in Italien.