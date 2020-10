Aus trockener Luft Wasser gewinnen, daran arbeiten verschiedene Forschungsteams.

Eines vom Massachusetts Institute of Technology hat jetzt ein Gerät entwickelt, das sogar aus Wüstenluft - mit nur 20 Prozent Feuchtigkeit - Wasser ziehen kann. Bisherige Technik schaffte das erst ab einer Luftfeuchtigkeit von circa 50 Prozent.

Der Clou an dem Kasten ist das darin enthaltene Zeolith, ein Stoff, der in der kühleren Nacht Wasserdampf aufsaugt. Über Tag zieht das Gerät mit Solarzellen Sonnenwärme an. Die Wärme wiederum setzt das Wasser aus dem Zeolith frei, so dass schließlich das Wasser benutzt werden kann. In Tests brachte ein Quadratmeter Solarzelle an einem Tag umgerechnet 0,77 Liter Wasser.