Wir kennen den Spruch: "Wein auf Bier, das rat ich dir! Bier auf Wein, das lass sein!" Aber ist an dieser Sauf-Regel auch was dran? Nein, sagt eine Studie. Zu Testzwecken haben sich dafür einige Freiwillige abgefüllt.

Die Wissenschaftler an der Uni Witten-Herdecke wollten es nicht übertreiben. Sie ließen die insgesamt 90 Probanden so viel trinken, dass sie bei 1,1 Promille landeten. Die Teilnehmer haben im Schnitt 1,3 Liter Bier und zusätzlich rund 0,7 Liter Wein getrunken - also ungefähr vier Flaschen Bier und eine Flasche Wein. Es gab drei Gruppen:

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Auch andere Länder haben fragwürdige Trinkregeln

Übrigens gibt es diesen Spruch (der nichts taugt) in ähnlicher Form auch im Englischen: "Grape or grain but never the twain“ - heißt soviel wie: "Traube oder Getreide, aber niemals beides!". Oder analog zum Deutschen: "'Beer before wine, you'll feel fine".

Auch in Frankreich merkt man sich Unsinn: "Biere sur vin est venin, vin sur biere est belle maniere" - das bedeutet: "Bier auf Wein ist Gift, Wein auf Bier ist der richtige Weg." Alles Quatsch, wie wir jetzt wissen.

Mehr zum Thema: