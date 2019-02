Ist ein Verein nicht als gemeinnützig anerkannt, kann er unter anderem keine Spendenquittungen ausstellen. Spender können die Zahlungen also nicht von der Steuer absetzen - was insgesamt die Spendenmotivation reduzieren könnte.

Attac wendet sich gegen Neoliberalismus und setzt sich unter anderem für eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte und Klimaschutz ein. Weltweit hat Attac 90.000 Mitglieder, die meisten davon in Deutschland, obwohl Attac 1998 in Frankreich gegründet wurde. Bekannt ist Attac auch für eine gute Kampagnenarbeit in sozialen Netzwerken und per Newsletter.

Der Bundesfinanzhof entschied nun gegen Attac mit der Begründung, politische Zielsetzungen würden im Gesetz (§ 52 Abgabenordnung) nicht als förderungswürdige Ziele anerkannt. Attac würde keine Bildungsarbeit im gemeinnützigen Sinne machen, denn diese müsse "in geistiger Offenheit" stattfinden. Kurz gesagt mischt sich Attac laut Bundesfinanzhof zu konkret in das politische Tagesgeschäft ein und formuliert konkrete politische Ziele.

Bei der Entscheidung geht es um die Grundsatzfrage, ob "allgemeinpolitische Tätigkeit" mit der Gemeinnützigkeit vereinbar sein könne, erklärt der Bundesfinanzhof. Gemeinnützige Zwecke müssten im Vordergrund stehen, politische Aktivität sei grundsätzlich aber erlaubt.