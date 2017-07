Damit sind auch schnell die Vorteile solcher Fahrradvermittlungsplattformen gegenüber Bike-Sharing-Unternehmen klar. Diese haben ihre Tarife auf kurze Mietzeiträume und relativ kurze Strecken abgestimmt, dafür sind die Fahrräder in der Regel schnell und an vielen Stellen verfügbar, und man kann sie fast überall wieder abstellen. Anwendung: Eher spontan und ungeplant.

Elektronisches Schloss mit GPS zum Nachrüsten

Bei den meisten Plattformen läuft das Verleihen über persönlichen Kontakt. Donkey Bike geht einen Schritt weiter: Bei diesem Anbieter können sich die Vermieter ein Schloss-Kit bestellen und damit ihre Fahrrad aufrüsten. In dem Schloss ist ein GPS-Sender verbaut, so dass man in der App sehen kann, wo das Fahrrad steht. Die Mieter können mit der App das elektronische Schloss öffnen und so ohne persönlichen Kontakt zum Vermieter das Fahrrad ausleihen.

Macht der Mieter das Fahrrad kaputt, bekommt er entweder seine vorher gezahlte Kaution nicht zurück - oder der Plattformbetreiber springt ein, wenn der Mieter nicht zahlen kann.