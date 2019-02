Briefe schreiben könnte ab Sommer teurer werden. Aus den jetzigen 70 Cent für einen Standard-Brief könnten bald 90 werden. Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stephan Beuting hat sich gefragt, was dann aus der guten alten Briefmarke wird.

Briefmarken werden bald vielleicht teurer . Grund sind wohl sinkende Briefmengen, die dann die einzelne Auslieferung jeden Werktag teurer machten. Das ist schade, denn die kleinen Papierfetzen dienen nicht nur dem Verschicken von Briefen, sondern sie sind auch immer Spiegel ihrer Zeit. Benjamin Voigt ist Philatelist und als solcher beschäftigt er sich mit Briefmarken. Er erzählt von einer Marke aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf der ist zu lesen: "Für unsere Soldaten. Für die Soldaten dort in Frankreich."

Briefmarken erinnern an den Krieg

Vermutlich wird der Brief, der damals nach Dünkirchen ging, im Auktionshaus Fischer in Bonn zu einem vierstelligen Preis versteigert. Er liegt dort mit anderen in einer Box. Diese 130 Stücke könnten zusammen wohl über 50.000 Euro erzielen. Ähnlich wertvoll sind Marken und Briefe aus der Zeit der Inflation. Da hätten Briefe auch mal 50 Milliarden Mark gekostet, sagt Voigt.