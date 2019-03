Antidepressiva fangen oft erst nach Wochen an, zu wirken. Das soll mit einem neuen Medikament auf der Basis von Ketamin anders sein. Das Mittel wird per Nasenspray angewendet. Die amerikanische Zulassungsbehörde hat am Mittwoch den Zuschlag für den Markteintritt gegeben. Noch in diesem Jahr könne "Esketamin" auch in der EU zugelassen werden. Wir sprechen mit dem Neurowissenschaftler Joachim Bauer über das neue Medikament. Er sieht es eher kritisch.