Parlamentarische Versammlung für eine stabile Freundschaft

Die neue Versammlung wurde im Élysée-Vertrag von 2019 beschlossen und findet am 25. März 2019 findet zum ersten Mal statt. In dieser Versammlung sitzen 50 deutsche und 50 französische Abgeordnete, die sich zweimal im Jahr treffen sollen. Dank des im Januar neu aufgesetzten Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich steht die Versammlung auch auf einer stabilen Basis, sagt unser Korrespondent Marcel Wagner.

"Wenn man als Deutscher nach Frankreich kommt, wird man hier so herzlich empfangen. Da erinnere selbst ich mich dran, dass das in Paris hier vor 20 Jahren noch ganz anders aussah."

"Das ist was, was bei den Freundschaftsverträgen bisher gefehlt hat. Dass die Parlamente daran wirklich teilgenommen haben und geguckt haben: Was müssen wir eigentlich regeln?"

Das alles funktioniert nur, wenn es auch in Gesetze gegossen werden kann, die in beiden Ländern gleich sind und gleiche Bedingungen bieten. Zum Beispiel, damit Menschen in Grenzregionen über die Grenzen hinweg besser arbeiten und leben können.

Neidischer Blick von außen?

Das deutsch-französische Bündnis stärkt auch die Macht beider Länder in der Europäischen Union, so unser Korrespondent. Andere Länder, wie zum Beispiel Spanien, könnten sich deshalb an den Rand gedrängt fühlen. Ein berechtigter Gedanke, findet Marcel Wagner, aber, hält er entgegen, der europäische Gedanke stehe ganz dick drin in den Freundschaftsverträgen. Es gehe also immer darum, Europa weiterzubringen.

Denn beide Länder hätten durchaus gegensätzliche Interessen und wenn es hier gelinge, einen guten Kompromiss zu finden, dann sei das auch ein gutes Zeichen für Europa. Sozusagen als Beispiellösung für andere Interessenkonflikte, die in der europäischen Union gelöst werden müssen. Trotzdem bestehe natürlich die Gefahr, den Eindruck zu erwecken, man würde die anderen Länder ausschließen.