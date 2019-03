Wer kein so gutes Abi hat und trotzdem Medizin studieren will, für den könnte Frankreich bald eine Option sein. Das Land will den Numerus Clausus abschaffen. Aber auch andere EU-Ländern locken mit besseren Chancen auf einen Studienplatz.

Wer in Deutschland Medizin studieren will, muss entweder ein ziemlich gutes Abitur haben, viel Geduld, oder das Auswahlverfahren einer Hochschule bestehen. Und auch da spielen die Noten oft eine wichtige Rolle, sagt unsere Reporterin Rahel Klein.

In Frankreich dagegen hat sich die Situation geändert. Hier hat die Nationalversammlung beschlossen, den Numerus Clausus ab Herbst 2020 für das Medizinstudium abzuschaffen. Damit will die Regierung den Ärztemangel bekämpfen.

Im Ausland Medizin studieren, das geht aber auch in anderen Ländern ganz gut. Ein Klassiker dafür sei Österreich, sagt Rahel. Dorthin würde es viele Deutsche ziehen. Hier gibt es keine Sprachbarriere, keinen Numerus Clausus und auch keine Studiengebühren.

Medizin studieren in der Alpenrepublik – das geht in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg. Die einzige Zulassungsvoraussetzung sei ein Medizinertest, der MedAT. "Da musst du unter anderem naturwissenschaftliche Fragen beantworten und deine kognitiven Fähigkeiten werden getestet", weiß Rahel. Wer ganz oben im Ranking landet, der hat den Platz. Insgesamt vergibt Österreich 20 Prozent der Studienplätze an EU-Bürger.

Ohne Numerus Clausus studieren, das geht auch in Italien. "Da musst du den IMAT-Test machen. Da wird Bio, Chemie, Allgemeinwissen abgefragt", sagt Rahel.

Abschluss im EU-Ausland wird anerkannt

Wer sich für ein Medizinstudium im EU-Ausland entscheidet, könne sich sicher sein, dass der Abschluss auch in Deutschland anerkannt wird, so unsere Reporterin.

Auch viele osteuropäische Länder sind beliebte Studienstandorte für Mediziner. "Da hast du niedrige Lebenshaltungskosten und viele gute Unis für Medizin", sagt Rahel. Zum Beispiel Bulgarien: Hier braucht ihr keinen NC, aber die Unis legen Wert auf gute Noten in Bio und Chemie." Auch hier gibt es dann eine Aufnahmeprüfung und auch die Englischkenntnisse werden abgefragt.

Oft auch eine Frage des Geldes In den meisten Ländern ohne Numerus Clausus kostet das Medizinstudium meist Gebühren. Wer in Bulgarien studieren will, muss 3.500 bis 4.000 Euro pro Semester zahlen. Das gesamte Studium kostet dann ungefähr 50.000 Euro. Noch teurer ist es beispielsweise in Ungarn. "Da kannst du auch mal 7500 Euro pro Semester zahlen müssen", sagt Rahel.

Wechsel vom Ausland nach Deutschland möglich Je nach Land, Uni und Aufbau des Studiums sei es möglich, sich nach wenigen Semestern für ein höheres Fachsemester wieder in Deutschland zu bewerben, meint Rahel. Manche Studenten klagen sich auch für einen Studienplatz in Deutschland ein – mit Hilfe spezialisierter Anwälte. "Das klappt zwar oft, aber nicht immer", so Rahel.

