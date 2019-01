Die Deutsche Bank erklärte, sie habe an einem organisierten Cum-Ex-Markt weder als Käufer noch als Leerverkäufer von geliehenen Wertpapieren teilgenommen. Als großer Marktteilnehmer sei das Geldhaus jedoch in solche Geschäfte von Kunden eingebunden gewesen. Die Bank kooperiere mit den zuständigen Behörden. Mit der Cum-Ex-Praxis ist den Finanzbehörden in Deutschland schätzungsweise ein Schaden in Höhe von 10 bis 12 Milliarden Euro entstanden.