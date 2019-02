Rückkehrforderung ist legitim

Er schätzt, dass sich noch zwischen 200 und 400 deutsche IS-Kämpfer in der Kriegsregion in Syrien und im Irak aufhalten. Donald Trumps Ton und die ultimative Art und Weise seiner Forderung, sorge für Empörung. Grundsätzlich sei die Forderung nach Rücknahme der IS-Kämpfer seitens der kurdischen und der syrischen Seite völlig legitim.

Wenige Haftbefehle, wenige Verfahren

Der Dlf-Korrespondent für Sicherheitspolitik erinnert daran, dass der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis bereits im März 2018 gefordert hatte, die Herkunftsländer müssten Verantwortung für die jeweiligen IS-Kämpfer übernehmen.

Das Bundesinnenministerium hat inzwischen bestätigt, dass kurdische Einheiten in Syrien eine größere zweistellige Zahl von deutscher Männern, Frauen und Kindern inhaftiert haben. Die Erwachsenen seien seit 2013 nach Syrien und in den Irak gereist, um sich im Kriegsgebiet an der Seite islamistischer Gruppen am Dschihad zu beteiligen. Es lägen allerdings nur sehr wenige Haftbefehle vor, auch liefen nur sehr wenige Ermittlungsverfahren. Vor ihrer Rückkehr muss die Identität der Kämpfer zweifelsfrei feststehen, sagt Marcus Pindur und da fangen die Probleme bereits an.