Manchmal stellen Ermittler Fallen auf und Diebe tappen hinein. Das hat gerade in Italien mit einem falschen Gemälde gut funktioniert – geht aber auch mit echten Geldscheinen.

Aus einer italienischen Kirche ist ein Gemälde von Pieter Brueghel dem Jüngeren gestohlen worden – das dachten jedenfalls die Diebe. Geklaut haben sie jedoch nur eine Kopie. Die Polizei hat sie ausgetrickst, weil die Ermittler zuvor von den Plänen wussten. Jetzt sind die Diebe sind also mit einem schönen Poster auf der Flucht [Stand 14.03.2019], nicht mit einem millionenschweren Gemälde. Unser Reporter Johannes Döbbelt kennt die ganze Geschichte und hat sich den Trick der Ermittler von einem Juristen einordnen lassen.

Dafür gibt es den Fachbegriff Diebesfalle. Die Polizeigreift darauf zurück, wenn der Verdacht besteht, dass jemand etwas stehlen will. Im Jahr 2018 wurde beispielsweise ein Altenpfleger aus der Nähe von Bonn mit einer Diebesfalle überführt. Der Bewohnerin eines Pflegeheims war Geld aus der Handtasche gestohlen worden. Für ihre Falle hat die Kriminalpolizei neue, chemisch präparierte Geldscheine in der Handtasche der Bewohnerin platziert. Auch dieses Geld wurde wieder gestohlen. Die chemische Substanz konnte dann an den Händen eines Pflegers nachgewiesen werden. Er war damit überführt.