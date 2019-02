Ausgewogene Ernährung deckt normalen Eiweiß-Bedarf

Lebensmittelhersteller werben zurzeit vermehrt mit zugesetzten Proteinen in Wurst, Käse, Müsli und sogar in Schokoriegeln. Grundsätzlich haben Proteine den Vorteil, dass sie uns schneller sättigen. Für Lebensmittelhersteller ist das ein gutes Verkaufsargument. Und auch Nicht-Bodybuilder greifen deshalb zu Produkten mit Extra-Proteinen. Seit Low Carb und Steinzeit-Diät wollen viele auf Kohlenhydrate verzichten und stattdessen eiweißreiche Nahrung zu sich nehmen.

Mehr Proteine = mehr Gewicht? Nur kurzfristig!

Wer so abnehmen will, hofft, dass mit der zusätzlichen Ladung Eiweiß keine Muskelmasse verschwindet, sondern nur Fett. Die Rechnung geht aber langfristig nicht unbedingt auf. Kurzfristig kann es sein, dass du so Kilos verlierst. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung geht aber davon aus, dass über einen längeren Zeitraum - etwa nach sechs Monaten - der Jojo-Effekt eintritt. Also: Mit zunehmender Dauer einer proteinreichen Ernährung werde die Gewichtsreduktion langsamer oder verschwinde ganz. Dann wäre das alte Gewicht unter Umständen schnell wieder da. Weitere Untersuchungen zu diesem Zusammenhang seien noch notwendig.