Für Taxen und Fahrdienste sollen neue Regeln gelten. Manche der neuen Dienste fahren schon – meistens in Berlin und nur mit Ausnahmegenehmigung. Bei 5 Cent pro Kilometer fängt der Spaß an.

Noch verstoßen Mobilitätsdienstleister wie Uber und Co, die Fahrdienste anbieten, gegen das Personenbeförderungsgesetz . Das Bundesverkehrsministerium plant zwei wichtige Änderungen:

"Taxifahrer haben noch einen Nachteil. Sie müssen sich immer noch an die Preise und an die Pflichten halten, die gelten für die Mietwagenfahrer nicht"

Die momentane Situation bei Fahrdiensten in Deutschland hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein angesehen. Die meisten Angebote gibt es momentan in Berlin – sie operieren mit Sondergenehmigungen.

Ab fünf Cent pro Kilometer

Viele Mitfahrdienste in Berlin

Clever Shuttle und der Berlkönig sind von dem Poolingverbot im Personenbeförderungsgesetz ausgenommen. Sie dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung der Berliner Senatsverwaltung vier Jahre lang Fahren anbieten.

Autokonzerne – zum Beispiel VW – wollen mit den Mobilitätsdiensten neue Absatzmärkte für Fahrzeuge und Dienstleistungen erschließen – außerdem können sie Mobilitätsdaten ihrer Kunden sammeln und auswerten.



In Hannover hat Volkswagen den Dienst Moia gestartet. Auch hier teilen sich Fahrgäste ein Shuttle. Bald soll der Service auch in Hamburg angeboten werden – zunächst mit 100 Fahrzeugen, später mit 500 Kleinbussen. Eine Zulassung des Dienstes in Berlin – mit rund 1000 Fahrzeugen – lehnte der Senat der Stadt mit der Begründung ab, sie stehe dem öffentlichen Verkehrsinteresse entgegen.