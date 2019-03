Weltweit demonstrierten heute (15.03.) Schüler für mehr Klimaschutz. Aber wie kann jetzt die "Fridays for Future"-Bewegung, die die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg ausgelöst hat, auch in der Politik langfristig etwas bewegen?

15.000 - 20.000 Menschen zählte die Berliner Polizei bei der "Fridays for Future"-Demo heute in Berlin (15.03.) Die Veranstalter hatten nur mit 5.000 Teilnehmenden gerechnet. Heute demonstrierten hauptsächlich Schüler an etwa 1.700 Orten in 105 Ländern weltweit für das Klima.