Darf der Staat einem Hartz-IV-Empfänger die Bezüge kürzen, weil der sagt: Ich möchte keine Stelle als Lagerarbeiter, ich möchte lieber in den Verkauf? Oder, weil er regelmäßig Termine im Jobcenter versäumt? Über genau diese Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher geht es ab heute (15.01.2019) vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Ab dem 15. Januar werden solche Hartz-IV-Sanktionen vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Ein Arbeitsloser aus Thüringen hatte in Gotha geklagt, berichtet Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Anja Nehls. Ein Jobcenter hatte ihm Stelle als Lagerarbeiter angeboten. Er wollte diesen Job aber nicht, sondern wollte lieber im Verkauf arbeiten.

Ein menschenwürdiges Existenzminimum

"Die Strafen können in einer 100-Prozent-Sanktionierung enden – dann gibt es gar kein Geld mehr."

"Die Hälfte der Hartz-IV-Bezieher sind entweder Aufstocker oder in der Ausbildung, sie betreuen Kinder oder sind krank: Manche sind psychisch nicht mehr dazu in der Lage, die Post aufzumachen."

Anja Nehls hat Michael Husemann getroffen, der seit fast zehn Jahren von Hartz IV lebt. Früher hatte er einen guten Job. Um seine kranke Mutter zu pflegen, hat er den dann aber gekündigt. In der Folge wurde ihm Hartz IV gekürzt.

Eingebunden durch die Pflege der kranken Mutter

Vermutlich sei das so gewesen, weil er Termine versäumt habe, sagt Husemann. Er sei aber wegen der Pflege so extrem eingebunden, dass er "keinen Kopf für irgendetwas anderes" gehabt habe. Insgesamt seien die Sanktionen bis 30 Prozent gegangen. Er habe keine Kraft gehabt, sich diesbezüglich um irgendetwas zu kümmern. An manchen Tagen habe er nichts gehabt – und sich von Zucker ernährt.