An jedem Ort der Welt ins Netz kommen – egal ob wir in Rom, Tokio irgendwo auf dem Land in Indien, Südamerika oder im Sauerland sind. Es gibt verschiedene Unternehmen, die arbeiten tatsächlich an einer Lösung für diese große Idee. OneWeb zum Beispiel, ein US-amerikanisches Unternehmen tüftelt derzeit gemeinsam mit Airbus daran, 600 Satelliten für ein solches Projekt startklar zu machen. Heute Abend (27.02.) soll eine Rakete die ersten 40 Satelliten ins All bringen, um zu testen, wie das neue Satelliten-Internet läuft.