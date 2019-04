Das ist schon ein ziemlich ungewöhnliches Verhalten, sollten die Aussagen der beiden Frauen stimmen. Joe Biden sagt, er erinnere sich nicht an die Momente. Er wolle aber zuhören und in Zukunft zurückhaltender sein.

Lucy Flores ist eine Parteikollegin von Joe Biden. Sie sagt, der Politiker habe 2004 bei einer Wahlkampfveranstaltung an ihrem Haar gerochen und ihr einen Kuss auf den Hinterkopf gegeben. Amy Lappos, früher Mitarbeiterin bei einem demokratischen Abgeordneten, sagt, der damalige Vizepräsident habe 2009 bei einer Veranstaltung seine Hand um ihren Hals gelegt und sie an sich gezogen, um seine Nase an ihrer zu reiben.

"Ich glaube, es ist auch in den 50ern schon für viele Menschen unanständig gewesen, eine Frau anzufassen, an ihren Haaren zu riechen und was sonst noch für Sachen."

Nandine Meyden ist Expertin für gute Umgangsformen. Sie meint, in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten hat sich gar nicht so viel verändert. Es sei schon immer nicht okay gewesen, wenn Männer Frauen einfach so anfassen. Was sich aber auf jeden Fall geändert hat, ist die Bereitschaft, darüber zu sprechen - darüber, was nicht mehr als angemessen empfunden wird.