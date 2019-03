In Italien hat ein Gericht zwei Männer in einem Vergewaltigungsprozess mit der Begründung freigesprochen, das mutmaßliche Opfer sei gar nicht ihr Typ gewesen, die Frau habe "männlich" ausgesehen. Frauenrechtsaktivistinnen demonstrierten deswegen vor dem Gericht der Stadt Ancona.

Frau soll nicht attraktiv genug gewesen sein

Die beiden Männer wurden 2016 schuldig gesprochen und bekamen Haftstrafen von fünf und drei Jahren. Das Berufungsgericht in Ancona hob das Urteil aber im folgenden Jahr auf. Es hielt die Aussagen der Frau nicht für glaubwürdig. Vielmehr sei es möglich, dass die Frau selbst den "ausgelassenen" Abend organisiert habe.

Die Männer hätten die Frau ja nicht einmal attraktiv gefunden, erklärten die drei Richterinnen. So habe einer der Männer sie, in Anlehnung an die Figur der Frau, mit dem Spitznamen "Wikinger" in seinem Handy abgespeichert.