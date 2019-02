Christian Bale nahm für seine Rollen in "The Machinist" und "The Fighter" viele Kilos ab und für "Batman Begins", "American Hustle" und "Vice" dann immer wieder zu. Verständlich, dass Bale auf der Berlinale Pressekonferenz mittlerweile seinen eigenen Körper zitiert, der ihm sagt: "Du wirst bald sterben, wenn du so weiter machst!" So ähnlich sieht das auch der Professor für Ernährungspsychologie, Christoph Klotter. Der erklärt, Bale habe seine Gesundheit gefährdet.

Christoph Klotter arbeitet mit Menschen, die zu viel oder zu wenig wiegen. Er weiß, dass gerade diese schnellen Veränderungen schädlich sein können. In der Kritik ist zwar häufig das Übergewicht, dabei ist das, was Christian Bale für seine Rollen unternimmt, viel schlimmer, sagt Klotter. Der bekannte Jo-Jo-Effekt sei nicht zu unterschätzen.

Folgen: Diabetes und Herzbeschwerden

Jennifer Hudson hat für die Hauptrolle in dem Biopic "Winnie Mandela" volle 28 Kilo abgenommen. Sie tue alles, was nötig sei, um in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen, so Hudson. Christoph Klotter sagt, er finde das gruselig, weil sich die Schauspielerin zurückstelle und in gewisser Weise aufgebe.

Für den Film "Cast Away - Verschollen" hatte Tom Hanks 20 Kilo abgenommen. Bitterer Nachgeschmack: Die extreme Diät ist eventuell der Grund für Hanks heutige Diabetes-Erkrankung. In Zukunft will Hanks auf weitere Rollen mit diesen Anforderungen verzichten. Die Geschwindigkeit beim Ab- und Zunehmen, sei auch besonders gefährlich für das Herz, sagt Klotter. Wenn der Körper anfange, nicht nur Fett, sondern Muskelmasse und Herzmuskelmasse abzubauen, bekomme man schnell eine Herzschwäche, so Klotter.