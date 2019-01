Klar, Facebook will die Welt verbessern. Das drücken sie uns jedenfalls täglich aufs Auge. Neuer Schritt des Unternehmens ist jetzt eine Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM). Facebook will dort ein neues, unabhängiges Forschungszentrum für künstliche Intelligenz unterstützen.

Das neue Institut an der TUM soll sich vor allem um ethische Fragen bei der künstlichen Intelligenz kümmern. Es geht nicht darum, neue Anwendungen für künstliche Intelligenz zu programmieren. Das hat Facebook-Vizechefin Sheryl Sandberg unserem Korrespondenten Marcus Schuler beim Interview im Firmensitz in Menlo Park versichert.

Facebook will zudem verstärkt mit dem Bundesamt für IT-Sicherheit zusammenarbeiten. Das klingt nicht nur nach einer großen Charme-Offensive, das ist es auch. Facebook hat nämlich in den vergangenen sieben Monaten in Europa rund zwei Millionen Nutzer verloren. Das Unternehmen stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt mehrerer Datenskandale, zum Beispiel der Fall rund um Cambridge Analytica. Dort wurden um die 85 Millionen Nutzerdaten einer britischen Firma zugänglich gemacht. Facebook will jetzt Vertrauen zurückgewinnen.