Kuss ist nicht gleich Kuss, sagt Jan-Christoffer Lüers, stellvertretender Direktor der HNO-Klinik an der Uniklinik Köln. Einerseits kommt es auf die Konstitution der beiden Personen an, die sich küssen, also auf ihr Immunsystem. Andererseits kommt es auf die Art der Keime an, die sich im Speichel befinden. Das Epstein-Barr-Virus wird beispielsweise vor allem beim Küssen übertragen. Die meisten kennen es als Pfeiffersches Drüsenfieber.