Wir Menschen produzieren zu viel Müll - nicht nur auf der Erde, auch im Weltall, sagt Holger Krag, Experte für Weltraumschrott bei der ESA. Ein Künstler aus den Niederlanden will diesen Müll im All sichtbar machen, mit gigantischen Laserstrahlen.

Geschätzt rund 30.000 Schrott-Teile mit mehr als zehn Zentimetern Durchmesser kreisen um die Erde. Daan Roosegaarde richtet mithilfe von Echtzeit-Trackingdaten seine Laser in den Himmel - wenn sie auf Abfallstücke treffen, entstehen "Pyramiden aus Licht", sagt er.

Doch wie groß ist das Problem des Weltraumsschrotts im All? Sollten wir Menschen uns nicht erstmal um Müll auf der Erde kümmern? Beide Probleme sind wichtig und müssen gelöst werden, sagt Holger Krag, Experte für Weltraumschrott bei der ESA.

Alltägliche Daten aus dem All

Der Müll im All sei zwar ein Problem insbesondere für die Raumfahrt. Letztendlich würden aber auch wir Menschen alle irgendwie von der Raumfahrt abhängen. Der Müll im All beeinflusse zum Beispiel ganz konkret die Funktionalität vieler Smartphone-Apps: Navigation, Wettervorhersage, Fernsehübertragung - in der Zukunft vielleicht sogar den Internetempfang.