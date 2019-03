Michael Jackson, R. Kelly und Kevin Spacey: Bei moralischen Zweifeln einfach abschalten? Und was ist mit den echten Fans? Ein Blick auf die Optionen mit Ina Plodroch.

Erneut werden Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson erhoben: in der TV-Dokumentation " Leaving Neverland ". Viele Radiostationen spielen deswegen den King of Pop nicht mehr. Auch R. Kelly und Ryan Adams stehen unter Verdacht. Wie sollen die Fans damit umgehen?

Künstler ist nicht sein Werk

Ina sagt, dass diese sehr enge Bindung zwischen Kunst und Künstler eine sehr amerikanische Sicht sei. In den USA würden Werk und Künstler viel weniger stark getrennt. Auch deshalb streichen gerade dort so viele Radiosender Michael Jackson von den Playlists. In Deutschland hingegen spielen die Radiowellen Michael Jackson weiter – sie beobachten die Diskussion noch.

Die anderen sagen: Der Künstler ist nicht sein Werk – ein Kunstwerk ist dann gut, wenn es etwas mit den Menschen macht, die es betrachten. Das ist dann unabhängig davon, ob der Künstler sich korrekt verhalten hat oder nicht.

Ina Plodroch findet, man sollte berücksichtigen, dass Michael Jackson tot ist und nicht mehr kommerziell von Airplay oder Streams profitiert. Das ist bei R. Kelly und Ryan Adams anders. Sie meint, dass jeder Sender, jede Hörerin, jeder Hörer am Ende selbst entscheiden muss – mühsame Einzelfallprüfung also.