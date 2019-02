Graphic Novel "Madgermanes"

Die Comic Zeichnerin Birgit Weihe hat die Geschichte der Madgermanes in einer gleichnamigen Graphic Novel erzählt. 2016 bekam sie dafür beim Internationalen Comic-Salon Erlangen den Max-und-Moritz-Preis , die wichtigste Ehrung für graphische Literatur im deutschsprachigen Raum.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

In der Graphic Novel erzählt sie die Geschichten von drei fiktiven Mosambikanern, die in der DDR gearbeitet haben. Für das Buch hat sie 10 bis 15 ausführliche Interviews mit Madgermanes geführt. Die Charaktere sind also keineswegs frei erfunden.

"Alles, was in die fiktiven Figuren eingeflossen ist, ist passiert."

Nach der Unabhängigkeit 1975 hatte die Volksrepublik Mosambik enge Beziehungen zur DDR. Und so zog es zehntausende Mosambikaner in die DDR, um dort zu arbeiten. Die Arbeiter seien mit dem Versprechen, dass sie in der DDR etwas lernen und gutes Geld verdienen können, geködert worden, so Weyhe. 1979 unterzeichnete die DDR ein bilaterales Abkommen zum Einsatz von Arbeitskräften mit der Volksrepublik Mosambik (1975-1990). Insgesamt 22.400 Mosambikaner sollten die schwächelnde DDR-Wirtschaft damals unterstützen. Sie bekamen vor allem anstrengende Jobs in der Schwerindustrie, im Maschinenbau oder in Fleischereien.

60 Prozent des Lohns waren futsch

Das Konstrukt, das sich beide Staaten ausgedacht haben, war sehr kompliziert, sagt Weyhe. Die DDR wollte die Arbeiter nicht zu lange behalten – und Mosambik wollte die ausgebildeten Arbeiterinnen und Arbeiter zurückhaben, um den Sozialismus zu Hause mit aufzubauen.

Also entwickelten Staatsoberhäupter folgenden Deal: 40 Prozent des Lohns gab es sofort, also noch in der DDR. 60 Prozent (anfangs waren es 25 Prozent) jedes Lohns, der über 350 Mark lag, sollte aber zunächst der mosambikanische Staat zur Schuldentilgung bekommen. Später, nach ihrer Rückkehr, sollte den Arbeitern dieser Rest dann ausgezahlt werden.