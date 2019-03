Die App Endel ist sozusagen das zu Hause des Musik-Algorithmus mit Plattenvertrag. Sie wurde in Berlin entwickelt mit dem Ziel, uns armen, gestressten, modernen Menschen via Smartphone und Smartspeaker wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen - und zwar, indem sie uns beruhigende Musik vorspielt. Beruhigende Musik, die genau an unsere aktuelle Situation angepasst ist. Dafür benötigt der Algorithmus natürlich jede Menge persönlicher Daten.

Die App möchte zum Beispiel auf Informationen zu unserer Pulsfrequenz zugreifen, zu unserem Standort oder zum Wetter. Die verraten dem Algorithmus, ob wir gerade laufen, herumliegen, uns draußen bewegen oder drinnen am Computer daddeln. Dazu gibt es dann eben individuell ausgewählte Musik wie beispielsweise den Track Cloudy Afternoon.