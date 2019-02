In einer repräsentativen Umfrage innerhalb der EU hat die Bertelsmann Stiftung herausgefunden, dass etwa jeder zweite EU-Bürger nicht weiß, was ein Algorithmus ist. Drei Viertel gaben aber an, dass Algorithmen besser kontrolliert werden sollten. Ups. Wir wissen natürlich besser Bescheid. Aber nur nochmal zur Sicherheit lassen wir unseren Reporter erklären, was so ein Algorithmus eigentlich ist. Und der stellt fest: Im Grunde kann man einen Algorithmus mit einem Kuchen-Rezept vergleichen.