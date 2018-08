Was die Norweger planen, könnte für Deutschland sehr interessant sein - und auch für andere europäische Länder. Norwegen will dort, wo es 50 Jahre lang Kohlenstoff in Form von Öl und Gas gefördert hat, nämlich unter dem Meer in der Nordsee, ein Endlager für CO2 errichten. Der Platz ist da - und der Bedarf, das klimaschädliche Treibhausgas loszuwerden, auch.

Norwegen hofft auf Milliardengeschäft

Deutschland wird seine Klimaziele bis 2020 aller Voraussicht nach nicht erreichen. Noch spricht keiner offen über die Option, CO2 nach Norwegen zu exportieren, aber einen Gedanken ist es wert. Auch wenn es teuer werden könnte, denn die Norweger hoffen, damit Hunderte Milliarden Euro einzunehmen.