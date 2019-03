Viagogo ist eine Online-Ticketbörse. Dort werden Tickets für Konzerte oder Fußballspiele verkauft. Die Firma beschreibt ihr Ziel so: "Viagogo hat sich zum Ziel gesetzt, Käufern eine große Auswahl an Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt anzubieten, und Verkäufern, die ihre übriggebliebenen Tickets verkaufen möchten, oder großen multinationalen Eventveranstaltern, die ein globales Publikum erreichen wollen, zu helfen."

Viagogo ist aber kein Händler, wie zum Beispiel Eventim oder Ticketmaster, sondern eine Börse. Heißt: Die Tickets stammen aus zweiter Hand, aber das erkennt man auf der Webseite nicht direkt. Und so kann es eben sein, dass man hohe Zusatzgebühren zahlt, sein Ticket gar nicht bekommt, ein Ticket für einen schlechteren Sitzplatz erhält oder Tickets bekommt, die eigentlich auf einen anderen Namen ausgestellt sind. So war es auch bei Martin aus Köln. Die falschen Namen waren ihm aufgefallen, aber Viagogo hat ihm dazu aber eine Mail geschickt: "Der Name auf dem Ticket stimmt eventuell nicht mit ihrem Namen überein, denn für einige Veranstaltungen drucken die Veranstalter den Namen des Originalkäufers auf die Tickets. Diese Tickets sind dennoch echt und gültig und beeinträchtigen nicht ihre Fähigkeit zum Eintritt in die Veranstaltung." Das stimmte allerdings nicht. Martin musste eine neue Karte lösen, um aufs Konzert zu kommen.