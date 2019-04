Weil es in Deutschland über 9000 Menschen gibt, die auf ein Spendeorgan warten, möchte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Zahl der Organspender gerne erhöhen. Nach einem Gesetzentwurf, den auch Parlamentarier anderer Parteien unterstützen, sollen künftig alle Volljährigen in Deutschland automatisch Organspender werden - bis auf Widerruf. Vor einer möglichen Transplantation sollen sich Ärzte im Zweifelsfall außerdem beim nächsten Angehörigen rückversichern.

Organspende in Deutschland funktioniert derzeit so: Nur, wer zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat, wird zum Organspender. Den Organspendeausweis füllt man aus und packt ihn in sein Portemonnaie.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Schweigen bedeutet nicht unbedingt Zustimmung

Dass die neue Regelung automatisch zu mehr Organspenden führe, hält er für einen Trugschluss. In Spanien beispielsweise lägen die hohen Organspenderaten an der guten Organisationsstruktur der Kliniken, sagt er. Und es läge auch daran, dass man viel früher und intensiver mit den Menschen über das Thema spreche.

Abstimmung vor der Sommerpause

Eine Widerspruchslösung gilt in vielen europäischen Ländern - etwa in Frankreich, in Belgien oder in Österreich. Über den Gesetzentwurf von Jens Spahn soll im Bundestag noch vor der Sommerpause ergebnisoffen und ohne Fraktionszwang abgestimmt werden.

Im Moment warten in Deutschland rund 9.400 Menschen auf ein Organ. Organe gespendet haben im vergangenen Jahr 955 Menschen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der den Gesetzentwurf unterstützt, sagte, jedes Jahr würden 2000 Menschen an Organversagen sterben.