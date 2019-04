Die Modemarke Patagonia will bestimmte Kunden loswerden: nämlich die Banker der New Yorker Wallstreet. Die tragen gerne graue und blaue Westen im Outdoor-Schick. Einige Unternehmen aus der Finanzwelt lassen auf die Outdoor-Kleidung gleich ihre eigenen Logos sticken. Genau diese Leistung will Patagonia nicht mehr allen anbieten. Der Schritt sei eine Chance für das Label, so Andreas Pogoda, Werbeexperte der Brandmeyer Markenberatung.