Die Sicherheitsbehörden in NRW führen jetzt auch einen sogenannten Reichsbürger als Gefährder – neben zahlreichen Islamisten. Das hat das Innenministerium des Landes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Deutschlandweit werden außer ihm nur noch zwei weitere Reichsbürger als Gefährder eingestuft, so die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Als Gefährder – das behördliche Synonym lautet relevante Person – führen die Sicherheitsbehörden laut Bundeskriminalamt potenzielle Terroristen.

Die Sicherheitsbehörden gehen also davon aus, dass der Mann in Zukunft Straftaten von erheblichem Ausmaß begehen wird, erklärt Christoph Schulze. Er forscht am Moses Mendelssohn Zentrum der Universität Potsdam zu Rechtsextremismus.