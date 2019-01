In einem japanischen Roboter-Hotel hat es sich ausgerobotert: Vor vier Jahren noch als die Zukunft angekündigt, muss es jetzt die Hälfte seiner Roboterangestellten wieder entlassen — und durch Menschen ersetzen.

Nur auf Standartsituationen programmiert

So beliebt das Hotel am Anfang auch war, das Konzept der Hotelmanager ging nicht wie erwünscht auf. Bald hagelte es Beschwerden über Beschwerden. Der Grund: Die Roboter waren nur für Standartsituationen programmiert, alles, was darüber hinaus ging, wurde ihnen zu kompliziert.