Unser Reporter Stephan Beuting hat mit Rainer Guski gesprochen. Er ist Lärmforscher an der Ruhr-Universität Bochum. Objektiv betrachtet habe der Lärmpegel in der Nähe von Flughäfen tendenziell abgenommen, sagt er. Die Anwohner nähmen aber dennoch eine stärkere Belastung war. Das liege daran, dass es vielerorts kaum noch Pausen gebe.

"Lärm beeinträchtigt unseren Schlaf. Er macht ihn schlechter, schon bei normaler Gesprächslautstärke. Schlaf in einer lauten Umgebung ist weniger erholsam, als in einer ruhigen."

Der Zusammenhang zwischen Lärm und schlechtem Schlaf ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die Schlafforscherin schaut sich beispielsweise Gehirnströme an und erstellt ein sogenanntes Elektroenzephalogramm. Damit kann sie beurteilen, wie tief jemand schläft. Im Verlauf der Nacht lassen sich die Anteile an Leichtschlaf, an Tiefschlaf, an Traumschlaf dokumentieren. Geräusche stören den Schlaf. Sie reduzieren den Anteil an Tiefschlaf und erhöhen den Anteil der Wachzeiten.