Eine bekannte vegane Food-Bloggerin wurde beim Fisch essen erwischt. Auch wenn sie dafür gute Gründe hat, ihre Follower werfen ihr vor, ihnen nur was vorgemacht zu haben. Aber steckt nicht in uns allen ein bisschen Scheinheiligkeit, wenn wir zum Beispiel Nachhaltigkeit predigen und dann doch auch mal den Salat in der Plastikschüssel kaufen? Unsere Reporterin Rebekka Endler hat das mal genauer hinterfragt.

Eine vegane Influencerin wird beim Fisch essen erwischt. Da ist der Shitstorm vorprogrammiert. Da spielt es auch keine Rolle, wenn die Bloggerin auf Rat der Ärzte ihre Ernährung umstellen musste. Und auch Greta Thunberg isst im Zug ein Toast aus der Plastikverpackung. Und auch hier schimpfen die Menschen "Wie kann sie nur?!".



Es gebe ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was wir sind und dem, was wir gerne wären, sagt die Philosophin Catherine Newmark. Allzu gerne würden wir uns mehr an unserem eigenen Ideal messen, als an unserer eigenen Realität. Und aus dieser Differenz ergebe sich so etwas wie die Scheinheiligkeit, sagt sie.

"Wir messen uns ganz gerne an unserem eigenen Ideal, als an unserer eigenen Realität. Und aus dieser Differenz ergibt sich so etwas, wie die Scheinheiligkeit." Catherine Newmark, Philosophin

Aber warum messen wir andere Menschen mit einem Maßstab, den wir niemals an uns selbst anlegen würden? Mit uns gehen wir jedenfalls nicht wirklich oft hart ins Gericht, sagt die Philosophin und hält es mit Nietzsche: "'Das habe ich getan', sagt mein Gedächtnis. 'Das kann ich nicht getan haben', sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. 'Endlich', gibt das Gedächtnis nach."

Vor der eigenen Haustüre kehren

Und so würden wir in der Selbstthematisierung sehr dazu neigen, uns unsere Fehler sehr stark zu verzeihen, sagt Catherine Newmark. Es sei schon ein Stück menschlich, dass wir uns ein Urteil über andere Leute bilden, aber selbst vielleicht nicht den Spiegel vorm Gesicht haben.

Auch Kathrin Schulze von den Grünen musste sich Scheinheiligkeit vorwerfen lassen. Sie postete ein Bild von Eis im Pappbecher. Hier müssen wir uns bewusst machen, sagt die Philosophin, dass wir in einer Welt leben, in der keine Handlung eines Prominenten geheimgehalten werden kann. Wenn ein Pappbecher wirklich ein No-go ist für Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, könne ein solches Foto natürlich zu einer fantastischen Anklage werden.

"Wir könnten uns aber auch anders entscheiden. Keine Steine aus dem Glashaus werfen, sondern ein bisschen mehr Gekehre vor der eigenen Haustür." Rebekka Endler, Deutschlandfunk Nova

Wir könnten uns aber auch anders entscheiden, meint unsere Rebekka Endler: Keine Steine aus dem Glashaus werfen, sondern ein bisschen mehr Gekehre vor der eigenen Haustür."Nur so können wir dauerhaft am Spannungsverhältnis von Schein und Sein arbeiten. An uns selbst"

